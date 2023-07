Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Żorach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W czterech aplikacjach mobilnych będą mogli od 1 sierpnia kupować bilety pasażerowie autobusów Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (MZK) kursujących w Jastrzębiu, a także w Żorach, czy Czerwionce-Leszczynach. Jak wskazują władze MZK poszerzenie oferty sprzedaży biletów w wersji mobilnej to odpowiedź na rosnące nią zainteresowanie. - Co piąty bilet w komunikacji miejskiej kupowany jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej - podkreśla Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy MZK.

OPUSZCZONE MIEJSCA ŚLĄSK. Ten opuszczony budynek szpitala na Śląsku popada w coraz większą ruinę. Sypie się farba z odrapanych ścian, wewnątrz sal walają się śmieci i resztki profesjonalnych sprzętów medycznych, a budynek z zewnątrz z dnia na dzień zagarnia dzika natura... Ponoć we wnętrzach zapomnianego szpitala nocą słychać płacz niemowląt. Odważylibyście się przekroczyć jego próg?

Szykują się spore zmiany dotyczące budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach. Budynek szkoły przejdzie kompleksową termomodernizację, dzięki czemu zostanie poprawiona jego efektywność energetyczny. To oznacza spore oszczędności dla szkoły, ale i znaczną zmianę wizualną.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Za sprawą jednego z youtuberów możemy zajrzeć w przeszłość i przenieść się do 2000 roku, gdy w Żorach odbywały się Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zobaczcie niezwykły, archiwalny materiał wideo!

Miłośnicy gry w bule z Żor doczekali się większej ilości boisk do tej popularnej gry. Dzięki ostatniej modernizacji, liczba żorskich boisk wzrosła z 6 do 14.

W Żorach powstało miejsce gdzie może przyjść każdy, kto w swoim domu posiada rzeczy, których już nie potrzebuje. Tu dostają drugie życie i trafiają między innymi do tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Darmowa szafa jest jednak otwarta dla każdego, oferując zdecydowanie więcej, niż tylko pomoc materialną.

Dzięki odpowiedniej reakcji świadków, policjanci z Żor zatrzymali pijanego kierowcę, który w niedzielę 23 lipca, jeździł zygzakiem po terenie przyległym do kąpieliska Śmieszek. Za jazdę samochodem grozi 52-latkowi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Skarpety do sandałów, prowiant w reklamówce i pobudka o 5 rano, aby zająć miejscówkę na plaży i okopać się z parawanem. Brzmi znajomo? Dzisiaj przyjrzymy się stereotypom Polaka na wakacjach. Momentami jest to obraz słodko-gorzki. Zajrzyjcie do galerii.