Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.10.2023

Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

Słoma jest w cenie, a stawka za tonę, balot albo w czasie żniw od hektara — zróżnicowana. Pokazują to ogłoszenia rolników ze słomą na sprzedaż. Słoma i obornik to dziś cenne towary, stosowane jako naturalny nawóz. Jednym obornik zostaje jako produkt uboczny hodowli i mają nadmiar, innym brakuje ze względu na prowadzoną wyłącznie produkcję roślinną. Tu sprawdzi się sąsiedzka czy nieco dalsza wymiana. Jakie ilości wchodzą w grę, by nikt nie był stratny? Sprawdzamy, ile kosztuje obornik i ile balotów potrzeba na tonę nawozu w przypadku wymiany.