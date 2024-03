Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.03.2024

Wybory 2024. Kto jest na listach wyborczych do Sejmiku Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024. Sprawdź w którym Okręgu jest twój powiat czy miasto i poznaj kandydatów? Prezentujemy LISTY WYBORCZE z wszystkich Okręgów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7.

WYBORY 2024. Prezydent Żor Waldemar Socha będzie ubiegał się o kolejną kadencję zasiadania na tym stanowisku. Oficjalnego poparcia udzieliła mu Koalicja Obywatelska, która w wyborach na prezydenta Żor, nie wystawia swojego kandydata. Prezentujemy listę kandydatów do rady miasta.

Szkoła Podstawowa Horyzont to placówka znajdująca się w Żorach, przeznaczona dla dzieci w spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Jak mówi dyrektor placówki Jakub Stryczek, zastosowane indywidualne podejście do każdego z uczniów, pozwala osiągać niebywałe efekty. Edukacja w szkole jak i zajęcia terapeutyczne są bezpłatne. Jak wygląda nauka w tej szkole? Postanowiliśmy to sprawdzić.