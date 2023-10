Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.10.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10, w Żorach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piotr Masłowski i Henryk Siedlaczek zasiądą w Senacie. Ewa Gawęda i Wojciech Piecha z dużym, ale niewystarczającym poparciem”?

📢 Znamy wyniki wyborów do Sejmu w okręgu nr 30. Oto lista osób, które dostały się do Sejmu z Jastrzębia, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia i Żor Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu w okręgu nr 30, obejmującym miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski. Sprawdź, kto będzie reprezentował mieszkańców w Sejmie z tego okręgu!

📢 Tak głosowaliście w wyborach parlamentarnych 2023 w Żorach. Kto wygrał głosami mieszkańców? WYBORY 2023. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych 2023 w Żorach. W komisjach na terenie Żor, zwycięzcą w wyborach do Sejmu okazało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 35,16 proc. głosów.

📢 Zabezpiecz hortensje przed zimą. Nie wszystkie są tak samo odporne na mróz. Sprawdź, co zrobić, by w przyszłym roku zakwitły Hortensje mają różną odporność na mróz – to zależy od gatunku. Najbardziej wrażliwe i wymagające są hortensje ogrodowe i ich przezimowanie wymaga pewnych starań. Znacznie mniej pracy będziemy mieli przy hortensjach bukietowych i krzewiastych. Piszemy, jak zabezpieczyć przed zimą hortensje, które najczęściej rosną w naszych ogrodach.

📢 Nowy film „Chłopi” to lektura napisana obrazem i dźwiękiem. Dlaczego warto zobaczyć tę adaptację z uczniami? Inspiracje na ciekawe lekcje XIX-wieczne polskie malarstwo na wielkim ekranie, muzyka nawiązująca do tradycyjnych słowiańskich dźwięków i uniwersalna historia o miłości, krzywdzie i byciu członkiem społeczności – najnowsza adaptacja „Chłopów” jest dowodem na to, że lektury szkolne wciąż mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi. Trzeba tylko wiedzieć, jak je opowiedzieć na nowo. Twórcom „Chłopów” to się udało. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Jesteś kierowcą? Bądź odpowiedzialny. Policja w Żorach apeluje do kierujących Po tragicznym wypadku, do którego doszło na ulicy Szczejkowickiej w Żorach, gdzie zginął 19-letni kierowca, żorska policja po raz kolejny apeluje do kierowców. - Bycie kierowcą to odpowiedzialność za siebie i innych użytkowników dróg, a niektórych błędów niestety nie jesteśmy w stanie cofnąć - mówią policjanci. 📢 Modne swetry damskie od 31,99 złotych! Zobacz co noszą Katarzyna Dowbor, Małgorzata Rozenek oraz inne gwiazdy i gdzie kupić podobne modele Modne swetry damskie nie tylko zapewnią stylowy look, ale przede wszystkim ogrzeją w chłodne dni. Za oknami coraz zimniej, a my coraz częściej sięgamy po ciepłe ubrania. Swetry zaczynają pojawiać się też w stylizacjach celebrytek. Katarzyna Dowbor postawiła niedawno na energetyczny róż, z kolei Małgorzata Rozenek preferuje bardziej stonowane kolory. Zobacz, co noszą gwiazdy, a także sprawdź przegląd tanich i modnych swetrów damskich na jesień z popularnych sklepów.

📢 Jakie możliwości koalicyjne ma PiS po wyborach parlamentarnych? "Jesteśmy otwarci na rozmowę" Nie ulega wątpliwości, że nam łatwiej jest utworzyć koalicję z kimś z obecnej opozycji, niż opozycji, która programowo to różne światy, jeżeli myśli się o trzech ugrupowaniach koalicyjnych, czyli PO, Trzeciej Drodze i Lewicy – powiedział portalowi i.pl europoseł, kandydat PiS do Sejmu Zbigniew Kuźmiuk. 📢 Remont Pałacu w Baranowicach zakończony. Wielkie otwarcie już w najbliższy weekend Zakończył się remont Pałacu w Baranowicach, który w sobotę 21 października, oficjalnie zostanie oddany do użytku. Obiekt zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. - Wierzę, że to miejsce będzie tętniło życiem i przyciągało wielu gości – mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 📢 Wybory 2023 - WYNIKI. Jest już sondaż late poll! Czy są duże zmiany? Sprawdź! Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców.

📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

