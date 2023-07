Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.07.2023

Za chwil kilka nadchodzi wyczekiwany weekend. W dniach 22-23 lipca czeka na nas moc atrakcji. Przedstawiamy program na najbliższe dni. Wśród atrakcji koncerty plenerowe, kino letnie, warsztaty, stand-up na żywo i wiele innych. Nie musisz martwić się o zakup biletu, wszystkie przedstawione wydarzenia są zupełnie ZA DARMO! Jesteś ze Śląska lub okolic i nie wiesz jak spędzić nadchodzący weekend? Wejdź w galerię i sprawdź co dla was przygotowaliśmy.

Sabina Bartecka intensywnie przygotowuje się do startu w triathlonowych Mistrzostwach Europy w Menen (Belgia). 25-27 sierpnia, zawodniczka z Żor powalczy o medale w jednej z najcięższych dyscyplin sportowych. Na początku lipca zdobyła mistrzostwo Polski. Do pokonania miała ponad 2,1 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz ponad 21 km biegu. Sabina szuka sponsorów, którzy mogliby wesprzeć start tej świetnej zawodniczki w ME.