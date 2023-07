Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.07.2023

Dzięki odpowiedniej reakcji świadków, policjanci z Żor zatrzymali pijanego kierowcę, który w niedzielę 23 lipca, jeździł zygzakiem po terenie przyległym do kąpieliska Śmieszek. Za jazdę samochodem grozi 52-latkowi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Skarpety do sandałów, prowiant w reklamówce i pobudka o 5 rano, aby zająć miejscówkę na plaży i okopać się z parawanem. Brzmi znajomo? Dzisiaj przyjrzymy się stereotypom Polaka na wakacjach. Momentami jest to obraz słodko-gorzki. Zajrzyjcie do galerii.