Przegląd prasy z Żor. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.11.2023

Chryzantemy to symbol Wszystkich Świętych i jedne z najchętniej kupowanych kwiatów na 1 listopada. Warto jednak je odczarować i zaprosić te wyjątkowe jesienne rośliny do wnętrz. Podpowiadamy, jak pięknie można ozdobić dom kolorowymi chryzantemami.

Brak ofiar śmiertelnych. To najważniejsza informacja dotycząca podsumowania akcji "Wszystkich Świętych" na śląskich drogach. W okresie od 31 października do 2 listopada, w całym województwie doszło do 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. W Żorach doszło do kilku niegroźnych kolizji.