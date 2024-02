Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Żorach?

Zaskoczyli ich na mieście! W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

Śnisz o domku na wsi gdzieś w woj. śląskim? Zebraliśmy dla was 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Cena jest niejednokrotnie bardzo niska - tak więc bez remontu się nie obędzie. Piękna okolica i spora działka zrekompensuje ogrom pracy, jakie z pewnością trzeba włożyć w konieczne prace! Sprawdź te oferty.

uniq lifepro xtreme to hybrydowe etui zaprojektowa...

przezroczyste etui do samsung galaxy s23 wykonane ...

KOMUNIKAT. W połowie stycznia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem chodzi m.in. o przekąski z Kauflandu, wcześniej były to produkty dla młodych matek. Co dokładnie zostało wycofane z popularnych sklepów w ostatnich dniach i tygodniach? Sprawdź!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żor. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyglądały SZAŁOWO! Publikujemy 3. część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z dyskotek m.in. w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Siemianowicach...

Wyglądały pięknie! Publikujemy ostatnia już część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z klubów m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Częstochowie, Siemianowicach...

Alert w aptekach. We wtorek 30 stycznia Główny Inspektorat Farmaceutyczny wystosował nowy komunikat ws. wstrzymanego w obrocie leku. Tym razem jest to lekarstwo na katar, wcześniej m.in. lek na gorączkę dla dzieci czy na ból gardła. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane lub wstrzymane w obrocie? Zobacz LISTĘ STYCZEŃ 2024.