Przegląd prasy Żory 1.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05, w Żorach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To jest najlepsze na kaca Poradnik. Sposoby, od których kac nie będzie ci straszny, KROK PO KROKU. To pomoże po zakrapianej imprezie”?

Prasówka Żory 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To jest najlepsze na kaca Poradnik. Sposoby, od których kac nie będzie ci straszny, KROK PO KROKU. To pomoże po zakrapianej imprezie Oto najlepsze sposoby na kaca. Alkohol w dużych ilościach ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Jeśli pić to z umiarem. A co gdy wypije się zbyt dużo? Na drugi dzień kac murowany. Jak sobie z nim poradzić? Podajemy najlepsze domowe sposoby na kaca - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Wspierająca Wioska w Żorach. Tu pomagają rodzicom z depresją poporodową. Ta dotyka również ojców Nawet kilkadziesiąt procent kobiet po urodzeniu dziecka może cierpieć na depresję poporodową. Mimo że narodziny ich wymarzonego dziecka są wyjątkową chwilą, z czasem może przyjść czas zwątpienia i próby radzenia sobie z nową rzeczywistością. Jednym z miejsc, które pomaga mamom w trudnościach związanych z depresją poporodową, jest Wspierająca Wioska, która przed miesiącem otworzyła się w Żorach. O swoich problemach rozmawiają tu nie tylko mamy, bo, jak się okazuje, depresja poporodowa może również dotykać tatusiów.

📢 Soczysty kurczak w papirusie - smażony bez tłuszczu. Rewelacyjny przepis na wyśmienite filety z kurczaka na obiad Jak usmażyć kurczaka bez tłuszczu? To bardzo proste. Wypróbuj przepis na filety z kurczaka w papirusie, smażone na suchej patelni. To domowa i zdrowsza wersja popularnego dania z torebki. By przygotować idealnie soczystego kurczaka, potrzebujesz jedynie papieru do pieczenia i przypraw. Filety są wyraziste i pyszne. Sprawdź przepis na kurczaka w papirusie.

Prasówka 1.06 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PÓŁKOLONIE Z ANGIELSKIM non-stop na 30-lecie działalności Szkoły Językowej RIGHT NOW Kończąc 30 rok działalności Szkoła Językowa RIGHT NOW zaprasza na PÓŁKOLONIE Z ANGIELSKIM non-stop - RIGHT holidays NOW.

📢 Wypadek na Alei Zjednoczonej Europy w Żorach. Potrącenie rowerzystki Wypadek na Alei Zjednoczonej Europy w Żorach. Przed południem, na oznakowanym przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów doszło do potrącenia 63-letniej rowerzystki. Na miejsce udały się służby ratunkowe. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. 📢 Jakie są skuteczne sposoby na rzucenie palenia? Dziś Światowy Dzień bez Tytoniu i kolejna szansa, żeby zerwać z nałogiem Dane Światowej Organizacji Zdrowia są bezlitosne. Każdego roku z powodu palenia papierosów umiera ponad 8 mln ludzi, a nikotyna oraz substancje zawarte w papierosach przyczyniają się do rozwoju wielu groźnych nowotworów. O czym powinniśmy pamiętać 31 maja i jak skutecznie zerwać z nałogiem? 📢 Żorska "Trójka" obchodzi swoje 50-lecie! Przed nami Gala Jubileuszu i Urodzinowy Piknik Rodzinny To będzie wyjątkowe święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach, która w tym roku obchodzi swoje 50-lecie! Szkoła kształci najmłodszych już od pół wieku, zaś spod jej skrzydeł wychodzi wielu zdolnych uczniów. Święto rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa do soboty 3 czerwca.

📢 Szkoła z czworgiem uczniów w Żorach. To placówka specjalistyczna dla dzieci autystycznych. One wymagają odpowiednich warunków ZDJĘCIA Na pewno do takiej szkoły chyba każdy chciałby chodzić. Nie ma tu dzwonków, klasówek, kartkówek i przepytywania. Cała szkoła to czworo uczniów, dwie fajne nauczycielki oraz precyzyjnie dostosowany materiał do potrzeb każdego dziecka. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Żorach uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Dysfunkcja ta niestety będzie coraz powszechniejsza we współczesnym społeczeństwie, bombardowanym destrukcyjnymi czynnikami.

📢 175 lat tradycji Świąt Kleszczowskich. Obchody już w najbliższy weekend Już w najbliższy piątek 2 czerwca, rozpocznie się świętowanie 175. rocznicy Świąt Kleszczowskich. To tradycja, która już od wielu lat gromadzi mieszkańców dzielnicy Kleszczów, wspólnie wypełniają złożone Bogu śluby. 📢 Technikum nr 1 w Żorach jak nowe! Wkrótce zmiany w Szkole Podstawowej nr 4. Budynki przechodzą kompleksową modernizację energetyczną Dwie żorskie szkoły - Technikum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 zyskają nie tylko pięknie wyremontowane budynki, lecz także spore oszczędności. To wszystko za sprawą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków szkół, która jest realizowana między innymi dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakończyły się już najważniejsze prace w Technikum nr 1, gdzie szkoła zyskała odświeżony wygląd, zaś wkrótce prace ruszą w budynku Szkoły Podstawowe nr 4. Niebawem oba budynki zostaną także wzbogacone o panele fotowoltaiczne.

iPolitycznie - Działania elit europejskich pod wpływem Rosji