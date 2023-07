Przegląd prasy Żory 13.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Prasówka Żory 13.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wiele różnych urządzeń do zabawy, wszystkie bezpieczne i z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. To wszystko można znaleźć na integracyjnym placu zabaw, który w środę 12 lipca, oficjalnie został otwarty w Żorach. - Jesteśmy nim zachwyceni – mówi Izabela Bester, Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Żorach. W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: prezydent miasta Żory Waldemar Socha, służby mundurowe i przedstawiciele PSONI w Żorach. Lecz tego dnia, najważniejszymi osobami byli najmłodsi i ich rodzice, którzy osobiście przyszli, by sprawdzić nowe miejsce beztroskiej zabawy.