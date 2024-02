Przegląd prasy Żory 14.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

KOŚCIÓŁ. Rozgrzeszenie w katolicyzmie jest procesem, który wymaga szczerej skruchy, szczerze wyrażonej w konfesjonale oraz zobowiązania do poprawy życia poprzez pokutę i nawrócenie. Istnieją jednak grzechy, za które kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia. W naszej galerii znajdziesz przykłady takich przewinień. Zbliża się Wielki Post, czas spowiedzi, więc warto to wiedzieć!

Dziura, dziura, a obok jeszcze jedna dziura. Tak po zbliżającej się powoli do końca zimie, wyglądają drogi w regionie. Mieszkańcy narzekają na liczne ubytki w nawierzchniach, co może powodować niebezpieczne sytuacje i uszkodzenia samochodów. W Żorach drogowcy ruszyli do łatania dziur.