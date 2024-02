Przegląd prasy Żory 15.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Prasówka Żory 15.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tam, gdzie biznes rodzi się z pasji, tam powstaje prawdziwa sztuka. I choć nie wszyscy są fanami tatuaży, z pewnością wielu doceni to, co powstaje w jednym ze studiów tatuaży artystycznych w Żorach. To arcydzieła na ludzkiej skórze!