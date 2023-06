Przegląd prasy Żory 15.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach Redakcja Naszemiasto.pl

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje ze środy CC0

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06, w Żorach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „XX Marsz Nadziei w Żorach. "To co jest najcenniejsze, to bycie przy chorym. To rodzaj misji, realizowanej od najmłodszych lat"”?