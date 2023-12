Przegląd prasy Żory 19.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Z czasem Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji. Jedną z najpiękniejszych jest zwyczaj budowania stajenek. Przy Restauracji Texas, na terenie Parku Rozrywki Twinpis w Żorach powstała wyjątkowa, bo żywa szopka! To nie lada gratka dla odwiedzających to miejsce, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Szopka będzie dostępna na pewno przez cały grudzień w piątki, soboty i niedziele w godzinach 16.00-20.00. Jakie atrakcje znajdziemy w żorskiej stajence?

Od 10 grudnia, z Żor można wygodnie i bez przesiadki dojechać do Austrii. To właśnie od tego dnia, na stacji kolejowej w Żorach zatrzymuje się pociąg IC Porta Moravica. Podróż trwa 7 godzin, jednak jazda samochodem na tej trasie to jedynie godzina oszczędności.