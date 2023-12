Przegląd prasy Żory 20.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Te zdjęcia zachwycają! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami!

Prasówka 20.12 Żory: pozostałe wydarzenia

Dobrze dobrana sukienka na studniówkę, a dzięki temu świetny wygląd i samopoczucie, to klucz do dobrej zabawy. Nie jest to zwyczajna kreacja na imprezę, ale ubiór, który wielokrotnie ogląda się na zdjęciach i wspomina nawet przez lata, dlatego warto dobrać go starannie, z uwzględnieniem atutów i mankamentów sylwetki, preferencji, a także obowiązujących trendów. Podpowiadamy, jak wybrać sukienkę na studniówkę oraz co teraz jest modne.