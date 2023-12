Przegląd prasy Żory 23.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

PILNE! Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!