Przegląd prasy Żory 6.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

Brak wyobraźni i nieodpowiedzialność jednego z mieszkańców regionu, mogła doprowadzić do prawdziwej tragedii. Przed tygodniem, jeden z przechodniów, na parkingu przy kąpielisku Śmieszek w Żorach zauważył psa zamkniętego w samochodzie. Na zewnątrz była wysoka temperatura. Policjanci przekazują wprost: - Pozostawienie psa w wysokiej temperaturze w aucie, to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt grozi nawet do 2 lat więzienia - podkreśla asp. Marcin Leśniak z żorskiej policji.