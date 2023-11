Przegląd prasy Żory 8.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Żorach

W Mediolanie, podczas Mistrzostw Świata w dekorowaniu tortów 2023 - żorzanka Renata Martyna, wspólnie z Angeliką Chwyć z Warszawy zostały mistrzyniami świata w dekorowaniu tortów. Tematem przewodnim przyozdobienia piętrowego ciasta w ramach mistrzostw była „muzyka narodu". Panie wykonały i zaprezentowały tak niezwykłe ciasto, że wróciły z Włoch ze złotymi medalami i okazałymi pucharami. Jak wyglądała droga reprezentantek Polski do tego wielkiego sukcesu?

