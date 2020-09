Przegląd tygodnia w Żorach, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia Żory od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Żory: Wreszcie dobre wiadomości. Jest wykonawca ekologicznego basenu w Roju Po kilku niepowodzeniach związanych z przetargami na realizację ekologicznego basenu w Roju wreszcie mamy dobre wiadomości. Miasto Żor wyłoniło wykonawcę projektu inwestycji. Co dalej z ekologicznym kąpieliskiem? 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Żory: Rybniczanin popełnił przestępstwo, bo wsiadł za kierownicę Czasem wystarczy niewiele, aby wpaść w jeszcze większe tarapaty. Przekonał się o tym w Żorach mieszkaniec Rybnika. Został przyłapany przez policję na tym, że prowadzi samochód. Tymczasem miał cofnięte uprawnienia. Jakby tego było mało był też poszukiwany przez sąd. 📢 Żory: Potrącił policjanta! 29-latek chciał skuterem uciec mundurowym 29-latek potrącił policjanta w Żorach. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Rój podczas rutynowej kontroli motorowerzysty. Kiedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany, ten odpalił skuter i potrącił policjanta. Daleko nie uciekł, a teraz ma poważne problemy.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

📢 Zapoznaj się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Żor Urząd Miasta w Żorach, informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory. To dokument, który określa m.in. warunki zabudowy na konkretnym obszarze. Jeżeli planujecie więc budowę domu w Żory, to zajrzyjcie do MPZP. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Żory: Wpadł na kradzieży kawy. Usłyszał... blisko 20 zarzutów! Za co? Na trzy miesiące do aresztu śledczego trafił 34-letni mężczyzna, który w poniedziałek (31.08) zaatakował ochroniarza, gdy ten przyłapał go na kradzieży kawy w jednym z marketów w Żorach. Jak się okazało złodziej był poszukiwany, a na swoim koncie miał także inne przestępstwa. 34-latek usłyszał zarzuty za blisko 20 kradzieży, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu. Kradł słodycze, pieluchy, a nawet miód.

📢 Darmowe szczepienia dla dzieci w Żorach. Kto może skorzystać? W tym roku w Żorach kontynuowana jest akcja bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135 i Y. Są to bakterie, które mogą wywoływać takie choroby jak posocznica (zwana sepsą) i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Warto więc skorzystać z możliwości bezpłatnego szczepienia, szczepionką Nimenrix, która pomaga organizmowi wytworzyć własną ochronę przeciw bakteriom. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 Wypadek na Alei Jana Pawła II w Żorach. 20-latek potrącony na przejściu dla pieszych Wypadek na Alei Jana Pawła II w Żorach. 18-letni kierowca bmw potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 20-latka. Do zdarzenia doszło na odcinku drogi poza terenem zabudowanym. Poszkodowany trafił do szpitala. 📢 Żory: Chciał ukraść kilka paczek kawy. Z pięściami rzucił się na pracownika ochrony Nawet do 10 lat więzienia grozi 34-latkowi z Żor, który rzucił się z pięściami na pracownika ochrony, gdy ten stanął mu na drodze ucieczki. Złodziej chciał z popularnej sieciówki wynieść 6 paczek kawy, wartych 70 złotych nie płacąc za nie. 34-latek był poszukiwany przez żorską prokuraturę.

📢 Marek Utrata został nowym dyrektorem MOSiR Żory Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach ma nowego dyrektora. Na stanowisko powołany został Marek Utrata. To dotychczasowy zastępca dyrektora MOSiR. Tę funkcję pełnił przez 18 lat. 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

