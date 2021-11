Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.11 a 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kupiłeś dane produkty i masz je w kuchni? Wyrzuć je! Lidl, Biedronka, Auchan wycofują tę skażoną żywność ze sklepów w Polsce. Poznaj LISTĘ”?

Przegląd tygodnia: Żory, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kupiłeś dane produkty i masz je w kuchni? Wyrzuć je! Lidl, Biedronka, Auchan wycofują tę skażoną żywność ze sklepów w Polsce. Poznaj LISTĘ Znane sklepy wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ 📢 Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - tabela wyliczeń. Ile zyskają seniorzy po zmianach podatkowych? [28.11.21 r.] Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie sprzedają najdroższe domy na Śląsku? Sprawdziliśmy oferty z ostatniego tygodnia. Niektóre ceny przyprawiają o zawrót głowy! Ile kosztują najdroższe domy w województwie śląskim? Jak wyglądają? Niektóre ceny przyprawiają o zawrót głowy! Sprawdziliśmy oferty z ostatniego tygodnia. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Ceny przyprawiają o zawrót głowy!

📢 Nadchodzą zmiany w emeryturach. Emerytury bez PIT, ulga dla seniora. Jaki PIT zapłacą emeryci. Kto zyska. Kto straci? Wszystkich Polaków, którzy osiągnęli wiek emerytalny od 1 stycznia 2022 r. obejmą przepisy Podatkowego Polskiego Ładu. Gdyby nie zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, dla wszystkich byłyby to też zmiany korzystne. Jednak w przypadku osób o wysokich emeryturach zyski z niższych podatków brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zniweluje korzyści. Jednak dla zdecydowanej większości emerytów od nowego roku z kwoty brutto emerytury odjęta przez ZUS zostanie tylko składka 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne. Zarobkujący seniorzy poza obniżką podatków od dochodów do niespełna 9,7 zł brutto miesięcznie, korzystając ze specjalnej ulgi, nie zapłacą PIT a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prezentujemy wyliczenia i kalkulacje, sprawdź, co czeka na seniorów w 2022 roku!

📢 Najlepsze wędliny w Żorach? Sprawdź, gdzie możesz takowe kupić. Zobacz LISTĘ sklepów polecanych przez mieszkańców! Najlepsze wędliny w Żorach - gdzie kupisz? Zapytaliśmy Was o to na naszym Facebooku Żory Nasze Miasto. Na podstawie odpowiedzi stworzyliśmy listę polecanych sklepów. Kliknij w galerię! 📢 W Żorach ponownie otwarto Lidl przy Alei Zjednoczonej Europy. Od rana przed wejściem ustawiła się wielka kolejka. Zobacz ZDJĘCIA Wielkie otwarcie Lidla w Żorach! Od rana przed wejściem czekały tłumy! Mieszkańcy wracający lub jadący do pracy, a także ci, którzy mieli wolne przyszli na ponowne otwarcie sklepu przy Alei Zjednoczonej Europy. Klientów witano gorącą kawą i kuszono atrakcyjnymi promocjami. Zobacz zdjęcia z otwarcia Lidla w Żorach! 📢 Ostatnie dni szlabanów na A4 i A2. Opłaty za przejazd autostradą się zmieniają. Alternatywa dla aplikacji e-TOLL? To już ostatnie dni szlabanów na bramkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez państwo. 1 grudnia szlabany będą już cały czas otwarte, ale kierowcy i tak będą musieli płacić za przejazd. Zmieni się jednak sposób płacenia. Nowością jest e-bilet oraz możliwość płacenia przez kierowców osobówek za pomocą popularnej aplikacji Autopay. Tą ostatnią można tez płacić na innych płatnych odcinkach autostrad, zarządzanych przez koncesjonariuszy. To nowość, dostępna dla kierowców osobówek od kilku dni. Jesteście z nią zaznajomieni?

📢 Adwent: potrzebny aby nie zgubić magii świąt Bożego Narodzenia. Symbole i tradycje: wieńce adwentowe, kalendarze, lampiony na roraty Adwent ( z łac. adventus - przyjście), czyli czas oczekiwania na narodzenie Jezusa. Zgodnie z liturgią Kościołów chrześcijańskich trwa przez cztery niedziele, do 24 grudnia. Początek tego okresu przypada pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia. W tym roku rozpocznie się w niedzielę, 28 listopada. Dziś, kiedy to już pod koniec października pojawia się asortyment świąteczny i rozbrzmiewają kolędy, przechodzi w sposób niezauważalny, a brak religijnego i mentalnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia sprawia, że kiedy już nadchodzą, jesteśmy zmęczeni i... znudzeni całą ich otoczką. Jak dobrze przygotować się do adwentu? 📢 JYSK: Black Friday 2021. Sprawdź GAZETKĘ. Taniej m.in. szafy, krzesła, materace... Rabaty nawet do 70 procent! Black Friday 2021 w JYSK. Czarny piątek już 26 listopada. Jednak w sklepach JYSK wyprzedaże obowiązywać będą od 24 do 30 listopada. Które towary będzie można tam kupić po okazyjnej cenie? Znajdziecie tam m.in. stoły, krzesła, szafy czy materace. Zobaczcie ofertę!

📢 Kaufland: Black Friday 2021. Zobacz GAZETKĘ. Promocje na m.in. ubrania, narzędzia, garnki. Sprawdź te RABATY! BLACK FRIDAY W KAUFLANDZIE. Już w najbliższy piątek Black Friday 2021. Jakie promocje czekają nas w Kauflandzie? Sklep przygotował gazetkę specjalnie na BLACK WEEK - a tam naprawdę DOBRE OKAZJE. Tego dnia kupisz m.in. mop Vileda za 79,99 zł., wkrętarkę za 111,90 zł. czy młynek do kawy za 39,99 zł. Kliknij w galerię i sprawdź gazetkę! 📢 Black Friday 2021 w Auchan - GAZETKA. Promocje na m.in. odkurzacze, laptopy, telewizory. Sprawdź RABATY! BLACK FRIDAY 2021 W AUCHAN. Już w najbliższy piątek Black Friday 2021. Jakie promocje czekają nas w Auchan? Sklep przygotował gazetkę specjalnie na BLACK WEEK - a tam naprawdę DOBRE OKAZJE. Tego dnia kupisz m.in. pralkę Amica za 769 zł., konsolę XBOX S SERIES za 1390 zł., bezprzewodowy odkurzacz BOSH za 449 zł. czy Smartwatch za 79 zł! Kliknij w galerię i sprawdź gazetkę!

📢 Black Friday 2021. Rabaty do 80 proc.! Gdzie są najlepsze promocje? Zobacz GAZETKI: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, E.Leclerc, Jysk... Black Friday 2021. Sprawdź i porównaj promocje najpopularniejszych sklepów! Zobacz GAZETKI wypuszczone specjalnie na Black Week. W galerii znajdziesz oferty sklepów: Auchan, Lidl, Biedronka, Kaufland, E.Leclerc, Jysk... Zobacz, co będzie można dorwać prawie za bezcen! 📢 W woj. śląskim mamy aż 3 262 nowych zakażeń koronawirusem. W Polsce przybyło 26 735 przypadków. Nowe dane z 26 listopada 2021 Statystyki są przerażające...26 listopada 2021 roku w woj. śląskim przybyło 3 262 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu, powiatach wodzisławskim i mikołowskim, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 26 735. W Śląskiem zmarło 30 osób, w kraju w sumie 421 chorych. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 Klamka zapadła! Wywóz śmieci w Żorach będzie droższy. Dotychczasowe 15 złotych zastąpi 25. Radni większością głosów zadecydowali Żorscy radni przegłosowali podwyżkę opłaty za wywóz śmieci. Od nowego roku żorzanie zamiast dotychczasowych 15, będą płacić 25 złotych. To pokłosie nowej umowy, zgodnie z którą w Żorach śmieci będzie odbierać nowe przedsiębiorstwo. 📢 Żory: trójka mężczyzn z siekierą napadła na bar! To był napad rabunkowy. Sprawcy ukradli kilka tysięcy złotych. Policja już ich zatrzymała Nie mniej niż trzy lata więzienia grożą trójce mężczyzn - 27, 36 i 37-latkowi - którzy w Żorach napadli na jeden z osiedlowych barów. Mężczyźni z siekierą zaatakowali barmankę, obezwładnili ją i splądrowali lokal. Ukradli z niego kilka tysięcy złotych. Zostali już zatrzymani.

📢 "Zaszczep się na Barbórkę". Kolejna akcja szczepień bez rejestracji w Żorach. Mieszkańcy zaszczepić się Pfizerem oraz szczepionką Johnsona Żory znów będą szczepić bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W najbliższą niedzielę (28 listopada) w żorskiej przychodni przy ul. Dąbrowskiego, odbędzie się akcja ogólnodostępna akcja szczepień. Miasto zaplanowało ją pod nazwą "Zaszczep się na Barbórkę".

📢 MEMY na Black Friday 2021. Jak internauci śmieją się z promocji? Zobacz 50 NAJLEPSZYCH MEMÓW Black Friday, czyli Czarny Piątek Wyprzedaży już 26 listopada. Zobacz jak obchodzono ten dzień w poprzednich latach i przedstawiają go Internauci. Specjalnie dla Was wybraliśmy 50 najlepszych memów o Black Friday! 📢 Co się będzie działo w woj. śląskim 26-28 listopada? Festiwal otwarcia Muzeum Hutnictwa, koncerty gwiazd i jarmarki świąteczne. Zobaczcie! Piątek, sobota i niedziela, 26-28 listopada upłynie m.in. pod znakiem hucznego otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Jak zapowiadają organizatorzy, szykuje się kilkadziesiąt bezpłatnych wydarzeń przygotowanych przez ponad setkę artystów i realizatorów. Co jeszcze będzie działo się w ten weekend? Na pewno nie zabraknie koncertów, m.in. Kasi Kowalskiej, Pawła Domagały czy Happysad. Zerknijcie do galerii, co nas czeka w najbliższych dniach.

📢 Black Friday w Żorach. Sklepy w Galerii Wiślanka opanowane przez promocje. Zobacz, w jakich sklepach kupisz w promocyjnych cenach! Żorska Galeria Wiślanka jest już gotowa na wielkie obniżki cen z okazji Black Friday. W sklepach aż roi się od ofert produktów w obniżonych cenach. Można liczyć nawet na przeceny do 80% od ceny wyjściowej. Zobaczcie, w jakich sklepach są promocje!

