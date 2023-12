Przez Żory przejechały świąteczne samochody - zdjęcia. Wielka parada z tysiącami światełek znów pojawiła się w dzielnicach miasta

Jeszcze do 31 grudnia, na żorskim rynku potrwa tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. W czwartek 21 grudnia, odbędzie się "Wigilia dla mieszkańców". Od godziny 17:00 tradycyjnie już będzie można spróbować moczki, barszczu i krokietów z kapustą i grzybami, przygotowanych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”. Wspólnie spędzony czas umilą kapele Beskid oraz Baciarka.

- Wigilia na rynku to już nasza żorska tradycja. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym pięknym wydarzeniu. To doskonała okazja by wzajemnie lepiej się poznać, porozmawiać, podzielić opłatkiem i złożyć życzenia. W tym przedświątecznym czasie zróbmy sobie chwilę przerwy od obowiązków i wspólnie spędźmy miło czas – zaprasza Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.