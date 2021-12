Przybywa "czarnych stref" w Śląskiem. Tam jest zdecydowanie NAJGORZEJ! Zobacz te dane

Te dane wzbudzają niepokój! Wśród 5 miast i powiatów w Polsce z najwyższym wskaźnikiem zakażeń - aż dwa są z terenu woj. śląskiego! Mało tego, to u nas jest miasto z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce - w czwartek 9 września były to Żory! Liczba tzw. czarnych stref, w których sytuacja jest najpoważniejsza rośnie w Śląskiem! Rząd ogłosił we wtorek listę nowych obostrzeń, które wejdą w życie 15 grudnia. Dzienna liczba nowych zakażeń, wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, wciąż jest też bardzo dużo zgonów. Na kwarantannie w woj. śląskim przebywa obecnie ponad 80 tys. osób! Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy". Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców. Dwa powiaty z terenu woj. śląskiego znalazły się w TOP 5 miejsc z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce! Przybyło stref "czarnych"! Jak dokładnie wygląda sytuacja w woj. śląskim? Gdzie liczba zachorowań jest najbardziej niepokojąca, a gdzie wręcz śladowa. Sprawdź wskaźnik zachorowań dla poszczególnych miast. Kliknij w kolejne zdjęcie>>> Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

