Przygotowania na Wszystkich Świętych w Żorach - ZDJĘCIA. Nie zapominajmy o modlitwie za zmarłych. To jest najważniejszy wymiar tego święta

- To jest wyjątkowy czas. Jak co roku i teraz chcemy w szczególny sposób ze wspólnotą naszego kościoła parafialnego, lokalną objąć modlitwą naszych bliskich zmarłych. Dlatego, na cmentarzu sporo będzie nas ze zniczami, wiązankami kwiatów. Ale nie zapominajmy, że tak naprawdę zmarli potrzebują naszej modlitwy, ofiarowanej Komunii św., postu. To jest najbardziej cenne. A reszta? Tego my bardziej potrzebujemy na cmentarzach. Zmarli bardzo cieszą się na ten czas oraz modlitwy, które zanosimy do nieba – podkreśla ksiądz Tomasz Nowak.