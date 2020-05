Puszki, opakowania po fast foodach. Ktoś zaśmiecił teren wokół murów obronnych w Żorach. Szkoda, bo to ciekawe miejsce

Niestety, nie wszyscy szanują to, co powstało za pieniądze mieszkańców. W rejonie murów obronnych w Żorach powstało ciekawe miejsce z ławkami i amfiteatrem. Nie wszyscy potrafią się zachować, czego efektem są pozostawione puszki, opakowania po fast foodach. A szkoda, bo to bardzo ciekawe miejsce. Na zdjęciach prezentujemy nie tylko przykłady zaśmiecenia, ale także cały ten teren po renowacji.

Śmieci przy murach obronnych Kilka tygodni temu Żory zyskały kolejną wizytówkę. To rejon średniowiecznych murów obronnych w okolicy ulic Bramkowej i Ogrodowej. Powstała tam kładka z przejściem w stronę starówki, są też ławki i amfiteatr. Niestety, nie wszyscy potrafią się zachować w tym miejscu. Przykład? Pozostawione puszki i opakowania po fast foodach. Ktoś chyba zrobił sobie małe spotkanie w gronie znajomych. Może i taką nielegalną imprezkę - z trudem - można byłoby przełknąć. Jednak nie można przejść do porządku dziennego do robienia z tego miejsca śmietniska. Wstyd! Szkoda, bo to kolejne ciekawe miejsce na mapie Żor. Zobacz galerię (21 zdjęć) To nie jest tłumaczenie, ale swoją drogą przydałyby się w tamtym rejonie śmietniki. Plenerowy amfiteatr w Żorach Niewiele jest miast w Polsce, które mogą poszczycić się posiadaniem fragmentów średniowiecznych fortyfikacji. A tym bardziej wykorzystaniem ich z korzyścią dla mieszkańców. Spektakle i koncerty pod chmurką w centrum miasta? To jest możliwe po renowacji średniowiecznych murów obronnych przy ul. Bramkowej i Ogrodowej w Żorach. Już można zobaczyć amfiteatr, który pomieści ok. 200 osób. Została również odtworzona sucha fosa przy zabytkowej fortyfikacji i fragment uliczki przy murach, a także zbudowana drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. Co ciekawe, jest też przebicie w murze, by swobodnie przechodzić między ul. Bramkową i ul. Ogrodową. zobacz galerię (21 zdjęć) Puszki, opakowania po fast foodach. Ktoś zaśmiecił teren wok... zobacz galerię (21 zdjęć) - Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne, ale przede wszystkim mieszkańcom - słyszymy w Żorach. Inwestycja pochłonęła prawie 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 1,3 mln zł, a z budżetu państwa ponad 150 tys. zł. Mury obronne w Żorach pochodzą z XIII wieku Mury obronne w Żorach zostały wzniesione w XIII wieku, w przeciągu 25 lat. Stworzyły 1200-metrową owalną zabudowę wokół miasta, leżącego na płaskowyżu opadającym w kierunku rzeki Rudy. Broniły dostępu do miasta, które wówczas leżało u wrót Bramy Morawskiej, w otoczeniu stawów i bagien, i przecinało strategiczny szlak handlowy. W murach znajdowały się dwie bramy: Krakowska zwana też Dolną, w okolicach dzisiejszej ulicy Dolne Przedmieście oraz Górna, zwana Cieszyńską, w rejonie dzisiejszej ul. Moniuszki. Obie bramy zostały rozebrane po roku 1806, gdy cegły z murów zaczęto wykorzystywać przy odbudowie miasta po wielkim pożarze. Obecnie z 1200 metrów fortyfikacji pozostały zaledwie 434 metry. Najdłuższa zachowana partia, ponad 200-metrowa rozciąga się od ulicy Rybnickiej do Szeptyckiego. Mury mają dziś różną wysokość od 2,5 do 7 metrów i średnią szerokość około 1,5 metra. Jeszcze pięć dekad temu ponad 100 metrów murów było zachowanych w zabudowaniach. Dla przykładu wzdłuż ulicy Murarskiej zabytkowe domy parterowe spoczywają właśnie na fundamentach murów obronnych. Na szeroką skalę prace renowacyjne zabytkowych cegieł były prowadzone w latach 70. XX wieku. Wtedy był odnawiany fragment fortyfikacji w kierunku ul. Ks. Piotra Klimka wzdłuż cmentarza. zobacz galerię (6 zdjęć) Plenerowy amfiteatr w Żorach w nocnej odsłonie. Zobaczcie re... zobacz galerię (6 zdjęć) W ostatnich latach pozostałości murów były wydzielane na odrębnych parcelach i przejmowane przez Miasto Żorach, by umożliwić do nich dostęp i remonty. Wykupiono również sąsiadujące działki. LOT wznawia połączenia krajowe Wideo