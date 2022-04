Qczaj dał wycisk żorzanom. 130 osób trenowało na hali MOSiR z popularnym trenerem. Kończyli zmęczeni, ale zadowoleni. Zobaczcie ZDJĘCIA!

- Trening bardzo mi się podobał. Mieliśmy do czynienia z osobami po 30, 40, 50, a nawet 60 roku życia i do wszystkich był dostosowany - oceniała już po zakończonych ćwiczeniach Agata Juraszczyk-Bogocz, która nie dość, że po raz pierwszy trenowała z Qczajem, to sportowa impreza w Żorach była dla niej swego rodzaju powrotem do aktywności fizycznej po ponad rocznej przerwie.