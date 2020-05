Remont dworca kolejowego w Żorach z wielkim opóźnieniem. Kolejna inwestycja z problemami

Na zakończenie remontu dworca kolejowego w Żorach czekają mieszkańcy, ale przede wszystkim podróżni. Ruina ma stać się wizytówką miasta z wygodną poczekalnią i toaletami. Niestety, nie stanie się to prędko. Inwestycja znów notuje opóźnienie i to spore. Wykonawca zadeklarował, że zakończenie robót planowane jest dopiero na grudzień 2020 roku.

W magistracie podkreślają, że opóźnienie w realizacji nie generuje po stronie miasta dodatkowych kosztów. To kolejna inwestycja w Żorach borykająca się z problemami. Do 15 czerwca przedłużono remont wiaduktu na ulicy Nowopszczyńskiej. Wciąż nie jest też gotowa Biblioteka w Żorach.

Co zatem dzieje się na placu budowy dworca kolejowego w Żorach?

- Obecnie Wykonawca prac dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku dworca PKP wykonuje roboty murarsko-tynkarskie wewnątrz budynku oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W ostatnim czasie ukończone zostały prace związane z dachem i stolarką zewnętrzną. Ponadto na ukończeniu są roboty związane z renowacją elewacji budynku dworca - dodają urzędnicy.

Kolejne opóźnienie

To kolejny poślizg na placu budowy dworca kolejowego. Inwestycja miała być pierwotnie gotowa do końca stycznia 2020 roku. Później przesunięto termin realizacji na wrzesień 2020 r. Kilka miesięcy temu na naszym portalu urzędnicy tłumaczyli to koniecznością m.in. wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej obejmujących zaprojektowanie pochylni, zmiany projektu zagospodarowania, zmiany rozmieszczenia miejsc postojowych i nawierzchni chodnika, opracowaniem ekspertyzy pożarowej dla potrzeb uzyskania odstępstwa w zakresie dopuszczalnego nachylenia terenu, zmiany zakresu opracowania wynikającej z uzyskanych warunków przyłączeniowych do sieci wod-kan., wystąpienia o uzgodnienia branżowe oraz w szczególności koniecznością ponownego wszczęcia procedury dokonywania uzgodnień ze spółkami grupy PKP.