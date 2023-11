Renata Martyna z Żor mistrzynią świata z dekorowaniu tortów. Wydarzenie odbyło się w Mediolanie. Czym zachwycił tort z Polski? ZDJĘCIA

- Każda w naszym duecie ma jakieś asy w rękawie. Angela jest z zawodu muzykiem, więc temat bardzo nam pasował. Jako jedyna w Polsce wykonuje wzorki kalejdoskopowe. Ponadto potrafi perfekcyjnie odwzorować wizerunek danej osoby. Moim zadaniem było przygotowanie całego tortu wraz z konstrukcją. Zrobiłam całą fasadę, dolne piętro z „ziemią”, a także piętro góralskie. Jak była w Zakopanem spodobały mi się góralskie izby. Postanowiłam, że kiedyś to zrobię ze szczegółami. Pomysł długo kiełkował, aż pojawiła się możliwość w związku z mistrzostwami świata. Angelika wykonała figurki, piętro wodne oraz elementy dekoracji – wylicza pani Renata

Zwyciężczynie postanowiły umieścić na torcie artystów „grających" na instrumentach, wkomponowanych w cztery żywioły. Na dole stworzyły ziemię, czyli element stanowiący muzykę klasyczną. Kolejny element to woda, czyli muzyka popowa, później ogień, jako element rocka. Na szczycie powstało rozbudowane piętro góralskie, czyli jak tłumaczą cukierniczki - muzyka folkowa. W całość wkomponowano figurki artystów - Fryderyka Chopina, Michała Szpaka, Edytę Górniak, Małgorzatę Ostrowską czy Kayah.

20 procent oceny można było otrzymać za organizację pracy w boksie. Jurorzy oceniali czystość, porządek w pracy, wykonanie katalogu. Renata Martyna tworzy z Angeliką Chwyć doskonały tandem. Panie nie tylko się uzupełniają przy konstruowaniu konkursowych tortów, ale są również a może nade wszystko przyjaciółkami. Poznały się na Faceebooku, zaczęły do siebie pisać. Spotkały się na mistrzostwach Polski Expo Sweet w Warszawie. Pojechały razem na konkurs w Anglii, do Luksemburga i się zaprzyjaźniły. Zdecydowały wówczas o starcie w mistrzostwach świata.

Cukierniczy czempionat odbył się w Mediolanie, od 13 do 17 października. O mistrzowski tytuł w dekorowaniu tortów walczyły zespoły z całego globu, m.in. z USA, Włoch, Niemiec, Belgii, Brazylii, Meksyku czy Chin. Polki obroniły tytuł wywalczony w 2019 roku przez Jowitę Woszczyńską.

- Aby zakwalifikować się na mistrzostwa świata, trzeba wygrać mistrzostwa Polski, które odbywają się na targach branży cukierniczej i lodziarskiej Expo Sweet. Zrobiłyśmy to i wystartowałyśmy w Mediolanie, zdobywając złoty medal – mówi Renata Martyna.

Z wykształcenia jest cukiernikiem. Miała zostać plastyczką albo pójść do klasy sportowej. Pochodzi jednak z niezamożnej rodziny.

- Sport ukształtował mój charakter. Stałam się osobą upartą i bezkompromisową, zdecydowaną w dążeniu do celu, nigdy się nie poddaję. To wręcz nieprawdopodobne, jak sport, który trenowałam przełożył się na moje dalsze życie – uśmiecha się żorzanka.

Swój niewątpliwy talent plastyczny realizuje teraz w branży cukierniczej. Spełniła się także w sporcie. Trenowała dżudo w Klubie Sportowym Polonia Rybnik. Była medalistką mistrzostw Polski juniorek, w seniorkach wywalczyła na krajowym czempionacie piąte miejsce. Należała do czołowych polskich zawodniczek w kategoriach wagowych do 78 kilogramów i 78 +.

Stworzyła też na zamówienie pewnego prawnika Kodeks karny z długopisem, aktami… - całość do zjedzenia. To niezwykłe dzieło pokazano na Expo Sweet.

- Najlepiej jak projekt jest wymyślny. Mogę wtedy siedzieć przy nim godzinami i kombinować jak go zrealizować najlepiej. Dla jednej z sieci gastronomicznych wykonuję słodkie… tortille, hamburgery, frytki. Wyglądają jak prawdziwe, ale to wszystko jest zrobione z cukru – uśmiecha się Renata Martyna.

Renata Martyna: najlepsze projekty to te wymyślne

Szkoli młodych cukierników. Mówi, że wśród nich jest wiele bardzo utalentowanych osób. Niestety, są tacy, którzy boją się wystartować w konkursach. Pani Martyna dopinguje swych podopiecznych i wypycha do udziału w zmaganiach. Ci, co decydują się na start, wracają z nagrodami. Bo zostali świetnie przygotowani do udziału w wydarzeniu.

Zanim otworzyła swoją firmę w Żorach, była zatrudniona w jednym z czołowych rodzinnych zakładów cukierniczych w regionie. Stworzyła tam pracownię, którą prowadziła zanim „przeszła na swoje”. Jest perfekcjonistką. Musi mieć wszystko poukładane, zorganizowane tak, by już sama praca z wypiekami sprawiała mnóstwo przyjemności.

Renata Martyna pochodzi z Rybnika-Piasków, od 14 lat mieszka i pracuje w Żorach.