Rowerem do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

"Plessówka" - międzygminna trasa rowerowa o długości 42.5 km, biegnąca przez Pawłowice, Suszec, Kobiór i Pszczynę. W każdej z gmin od "Plessówki" odgałęziają się lokalne trasy gminne (w postaci okrężnych szlaków tematycznych lub łączników do atrakcyjnych miejsc) i inne oznakowane trasy rowerowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W większości przebiega przez lasy m. in. Lasy Kobiórskie, Lasy Pszczyńskie, a także obok użytków zielonych. Szlak omija duże aglomeracje miejskie, wkraczając na krótko w bardziej zwartą zabudowę wiejską. Przy trasie znajdują się zbiorniki wodne i płyną niewielkie rzeczki (Pawłówka, Pszczynka, Nierad i Korzeniec). Miejscami zobaczyć można piękne panoramy Beskidów i Pogórza po obu stronach granicy polsko-czeskiej oraz interesujące duże aglomeracje przemysłowo-mieszkalne.

Mały tripek w okolice Czerwionki-Leszczyn w celu pstryknięcia kilku fotek zabytkowym już "familokom", po drodze jeszcze odwiedzenie starego dworku, po którym zostały tylko ruiny (a miał być taki fajny :)) Powrót przez lasy do Rybnika.

Branicka Maryjka jest często odwiedzana a opiekują się nią mieszkańcy Branicy i okolic. Od czasu do czasu dekorowana jest kwiatami. Przed kilku laty figura została odnowiona wraz z otoczeniem przez suszeckie Koło Związku Górnośląskiego, pomocy Nadleśnictwa i władz samorządowych. Przy figurze są dwie ławki, po lewej i po prawej stronie. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 200 lat umieszczono tablicę zredagowaną przez pana Mariana Cieślę. Co rok 3 maja i 15 sierpnia odprawiane są tam nabożeństwa z udziałem księży i wiernych z Suszca, Kobióra, Zgonia i innych okolicznych miejscowości.

Dlaczego Maryjka stanęła w lesie na Branicy? Historia opowiada o Johanie Lukasie - leśniczym w pszczyńskich lasach, który figurkę postawił. Pewnego dnia znalazł się w lesie z dala od zabudowań, kiedy to rozszalała się ogromna nawałnica. Grube drzewa łamały się obok niego jak zapałki. Gdy już stracił nadzieję, że uda mu się przeżyć szalejący orkan, przypomniał sobie modlitwę do Matki Jezusa odmawianą w jego domu przez syna, który podobnie jak matka wyznawał katolicyzm ( on sam był protestantem ).

Z modlitwą na ustach przetrwał do rana, a gdy nawałnica ustała, wyszedł spod drzew, które ułożyły się nad nim jak szałas. Powrócił do domu i usłyszał, że żona z synem całą noc za niego modlili się. Odtąd już ich wyznanie nie było dla leśniczego problemem. Wtedy to Johan postanowił zbudować Maryi pomnik, który stanął na Branicy w listopadzie 1807 r.

