Rowerem do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Żor? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 20 km od Żor. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Żor proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Żorach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 46%. W niedzielę 17 grudnia w Żorach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 44%. 🚲 Trasa rowerowa: Nad Jez. Srebrne Stopień trudności: 2.0

Dystans: 131,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 331 m

Suma zjazdów: 314 m Dari37 poleca trasę mieszkańcom Żor Choć gorąco było, to wyprawa udana. Celem Jezioro Srebrne w woj. opolskim. Teren wokół jeziorka i sam ośrodek bardzo zadbany i czysty, do dyspozycji pole namiotowe z możliwością podłączenia do prądu, warto było przyjechać i zobaczyć, może kiedyś z rodzinką się wybiorę na dłuższy weekend.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łężczok, Nieboczowy. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,48 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 3 521 m

Suma zjazdów: 3 528 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ujście rzeki Bierawka i Ruda do Odry. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 558 m

Suma zjazdów: 2 584 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Żor Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Żorach

🚲 Trasa rowerowa: Dziergowice - "Betlejem" Stopień trudności: 3.0

Dystans: 65,52 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 2 279 m

Suma zjazdów: 2 284 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Yaneck60

Wyjazd do Dziergowic zobaczyć "Betlejem”, czyli Żywą Szopkę. Wewnątrz znajdują się koziołki, baranki, koniki, osiołki oraz lamy. Ruszyliśmy o godz.08.00 w dwójkę Bogdan i ja. Był to najtrudniejszy wyjazd zimowy ze względu na temperaturę, dochodziło z rana do -20°C i bardzo ślisko. Pomimo takich warunków postanowiliśmy wyjazd kontynuować. Trasa: Jejkowice, Gzel, Chwalęcice, Zwonowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Nędza Wieś, Kuźnia Raciborska, Budziska, Ruda, Księża Łąka i Dziergowice i powrót: Dziergowice, Solarnia, drogą leśną "Zakazana" do "Kotlarskiej", Brantołka, Rudy, Paproć, Stodoły, Orzepowice i Rybnik. Trasa ta wyznaczona była tak, by "przy okazji" zdobyć kolejne pieczątki do książeczki Turysta Ziemi Rybnickiej, chodzi o pieczątki z Gzela i Zwonowic. Natura pokazuje swe piękno i gdy tylko pojawiło się słonko, towarzyszył nam tzw. Pył Diamentowy, jest to zjawisko spotykane w specyficznych warunkach zimowych. Wyjazd ekstremalny, ale udany, nie było upadków (mimo że czasem niewiele do nich brakowało). Cała trasa wg licznika to 68.33 km. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bunkry i krzyże pokutne Pszczyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 043 m

Suma zjazdów: 1 052 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Lukas

Dziś korzystając z wolnego dnia od pracy i wiedząc już o tym fakcie dzień wcześniej ;) zaplanowałem wyjazd w kierunku Pszczyny w celu zobaczenia schronów, bunkrów powojennych, ale wcześniej udałem się śladem Krzyży Pokutnych w Krzyżowicach i Studzionce potem dale w kierunku Pszczyny prze Wisłę Małą i Wielką z małym odskokiem nad Zalew Goczałkowicki, niestety w tych okolicach cały czas, aż do Pszczyny utrudniał mi jazdę mocno wiejący wiatr w twarz, po dotarciu do Pszczyny odwiedziłem Zamek w celu potwierdzenia w książeczce Pttk i dalej w kierunku zaplanowanych miejsc, bunkry powojenne, zaplanowane były trzy ale odszukałem dwa z nich, jednego nie odnalazłem, prawdopodobnie ślad po nim zagonił....

Dalsza jazda już w kierunku domu przez Czarków, Suszec, Żory...

Nie wspomniałem jeszcze wcześniej że w Szczejkowicach zaplanowałem również znalezienie Krzyża Pokutnego, ale niestety nie udało się, nawet po rozmowach z miejscowymi ludźmi, poinformowali mnie że był okres gdzie krzyż był odnowiony, ale niestety wandale go zniszczyli i nie pozostał po nim nawet ślad, szukałem już mimo informacji miejscowych, ale nie znalazłem...

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Żorach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie