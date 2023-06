Rusza sezon kąpielowy na Śmieszku w Żorach. Dwie piaszczyste plaże i wypożyczalnia sprzętu wodnego

Rusza sezon kąpielowy na Śmieszku w Żorach

Tegoroczny sezon kąpielowy na żorskim Śmieszku rozpocznie się już w sobotę 24 czerwca. To będzie świetna okazja, by skorzystać z bezpłatnego wodnego toru przeszkód, o długości 15 metrów z dodatkową niespodzianką kulą zorbing. Dzień później, na terenie kąpieliska odbędzie się z kolei część atrakcji, przygotowanych w ramach III edycji Festiwalu Górnej Odry. To między innymi festiwal kolorów, strefa relaksu z dj-em czy warsztaty plecenia wianków.