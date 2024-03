Ruszają prace przy budowie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Żorach. "To jest całkowity przewrót"

- Przede wszystkim poprawimy komfort naszych pracowników, ale oprócz tego zapewnimy też im godne warunki do pracy i do wyjazdów do osób najbardziej potrzebujących, które wzywają karetkę pogotowia. Znajdzie się tu wszystko to co jest potrzebne w normalnej stacji pogotowia ratunkowego, ale również w podmiocie leczniczym. To jest całkowity przewrót. W tej chwili dysponujemy dwoma malutkimi pomieszczeniami w poradni, a tutaj będziemy mieli stację pogotowia z prawdziwego zdarzenia - mówił Łukasz Pach.