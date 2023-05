Ruszył Żorski Budżet Obywatelski 2024. Mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć 2,5 mln złotych Robert Lewandowski

Wystartowała kolejna edycja Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, w której to właśnie mieszkańcy Żor zdecydują na co przeznaczyć kwotę 2,5 mln zł. To doskonała okazja, by zrealizować swój pomysł, który przyczyni się do rozwoju miasta, ale i posłuży samym mieszkańcom. Wnioski można składać do 30 czerwca.