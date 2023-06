Ruszyła akcja znakowania rowerów i hulajnóg w Żorach. Już 1 czerwca możesz zabezpieczyć swój pojazd przed Galerią Wiślanka

Akcja znakowania rowerów i hulajnóg już 1 czerwca w Żorach

Do Komendy Miejskiej Policji w Żorach trafiło nowe urządzenie, służące do znakowania rowerów i hulajnóg. Dzięki niemu, odnaleziony, utracony wcześniej przedmiot szybciej trafi do tych, którzy go zagubili lub został im on skradziony.

- Znakowanie pojazdów pozwoli, by były one dużo lepiej identyfikowalne. Okres wakacyjny jest czasem, w którym dochodzi do większej ilości kradzieży rowerów. Wiele z nich zostaje porzuconych i odnalezionych przez postronne osoby. Pomimo ogłoszeń nie potrafimy odnaleźć właścicieli takich rowerów, które następnie trafiają do biura rzeczy znalezionych, gdzie nie zawsze ktoś je odbiera. Chcemy, by mienie, na które ktoś ciężko zapracował, mogło do niego wrócić - podkreśla asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Akcja znakowania ma na celu przede wszystkim zniechęcenie potencjalnych złodziei do kradzieży rowerów czy hulajnóg. Numer identyfikacyjny na pojeździe zostanie poprzedzony logotypem miasta Żory, dzięki czemu osoba, która odnajdzie zagubiony lub skradziony wcześniej rower, będzie wiedziała, że znajduje się on w bazie prowadzonej przez miasto Żory.