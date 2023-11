Rybka lubi pływać, czyli MEMY o wędkarzach. Dziś Światowy Dzień Rybołówstwa. Dwie butelki wina i na lina

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rybołówstwa

Dziś świętujemy Światowy Dzień Rybołówstwa. Wielu uwielbia wędkować, dla niektórych jest to swego rodzaju pasja, hobby, któremu lubi oddawać się w wolnym czasie. Są też ludzie, którzy do sprawy podchodzą bardzo profesjonalnie. Wydają grube pieniądze na profesjonalny sprzęt, który ma im zapewnić sukces w połowach. Należy pamiętać, że każdy kto decyduję się na wędkowanie zobowiązany jest do posiadania dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb, jest nim karta wędkarska. Może ją wyrobić każdy, kto ukończył 14 lat.