Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Podstawowy punkt każdego rowerzysty, który trzeba zdobyć. Trasa zaplanowana dużo wcześniej czekała na realizacje. Start skoro świt przy temp. 8 st.C więc nie tak zimno jak na środek listopada. Jadąc od Rybnika do Sławęcic przez Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe o tej godzinie można zapomnieć o jakiejkolwiek cywilizacji i ruchu. Cisza i spokój. W lasach tylko można natknąć się na myśliwych i zorganizowane polowania, gdzie nie można czuć się bezpiecznie - tylko strzały słuchać i szereg zielonych z flintami przy drodze:). Po drodze jest platforma widokowa ze ścieżką dydaktyczną nt. pożarów w lesie, następnie ciekawym punktem jest kopalnia piasku w Ktolarni, dalej Podobóz KL Aushwitz filia w Blachowni Ślaskiej. Obóz Blechhammer Sławięcice koło Blachowni Śląskiej Istniał IV 1944 – I 1945 więźniów wykorzystywano przy budowie zakładów chemicznych, 609 więźniów najemcą był O/S Hydrierwerke AG. Podjazd na GŚA rozpoczął się od Leśnicy i jakoś nie specjalnie się ciągnął. Zwiedzanie na GŚA. Pamnik Jana Pawła II, Grota Lurudzka, Sanktuarium Św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego, Amfiteatr.

Powrót inną dłuższą trasą aby nudno nie było :)

Poziom trudny ze względu na wzniesienia i dystans.

Wiedzie przez: Świerklany, Jankowice, Rybnik, Stodoły, Rudy, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Sławęcice,Zalesie Śląskie, Lichynia, Leśnica, GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Powrót: GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, Leśnica, Raszowa, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, Bierarwa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia, Kuźnia Raciborska, Nędza, Górki Śląskie, Lyski, Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski, Mszana, Jastrzębie- Zdrój.

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 046 m

Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Żor

Pogoda dopisała, więc nie namyślając się długo postanowiłem ruszyć w stronę Rud następnie Bargłówka, gdzie odwiedziłem muzeum Krystiana Tischbierka, opowiadał o swoich zbiorach i o planach na przyszłość. Miałem także spotkanie z właścicielem "Grillo Wędzarni”, pomimo iż w poniedziałki jest nieczynne. Obok wędzarni znajduje się OSP Bargłówka i Mini Skansen, tu wykonałem zdjęcia zabytkowego sprzętu rolniczego, dalej przez las w stronę Pilchowic, gdzie na przykościelnym cmentarzu znajdują się trzy ciekawe zabytkowe nagrobki. Po krótkim odpoczynku w pobliskiej restauracji "Kaprys" ruszyłem dalej w stronę Kuźni Nieborowskiej gdzie odwiedziłem "Zameczek" obecnie Dom Pomocy Społecznej, tutaj za zgodą pani dyrektor wykonałem kilka zdjęć samego budynku oraz zdjęcia z panią dyrektor i panią sekretarką za co serdecznie dziękuję! Dalej przez Krywałd, obok kop. "Szczygłowice", Książenice, Kamień, Wielopole i do domu. Cała trasa wg licznika to 60.18 km.

Nawiguj