Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do krainy nadodrzańskiej. Dziergowice. Lubieszów. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m Darkos1967 poleca trasę mieszkańcom Żor Trasa biegnie z Knurowa poprzez Pilchowice, lasy rudzkie i raciborskie do Dziergowic i Lubieszowa nad Odrą. Dziewięćdziesiąt procent ścieżek prowadzi przez lasy i łąki. Krajobrazowo oceniam ją bardzo wysoko - szczególnie tereny leśne, jak i łąki nadodrzańskie. Sama Odra robi wrażenie. A miejscowości Dziergowice i Lubieszów z często spotykaną tam zabudową sięgającą czasów końca XIX w. tworzy niesamowity klimat i rozbudza wyobraźnię. W centrum Dziergowic można zatrzymać się przy stawie otoczonym ławkami, w którym pływają łabędzie kolorowe kaczki, a nad domami wznosi się słup z gniazdem bocianim. Obok pasą się lamy. Tereny bogate w w wiele gatunków zwierząt leśnych, jak i ptactwa wodnego. Polecam tę trasę na całodzienną wycieczkę rowerową .

🚲 Trasa rowerowa: 4.12.2016 Jastrzębie-Zdrój - stawy hodowlane- Zamek Zebrzydowice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 418 m

Suma zjazdów: 398 m Hakos poleca trasę rowerzystom z Żor Temperatura: 0 st.C

Godz. startu: 12.30

Godz. mety: 14.20

Czas wycieczki: 1h 50min

Czas jazdy: 1h 18 min

max prędkość: 47 km/h

średnia prędkość: 23,3 km/h

dystans: 30,3 km Wycieczka w zimowej aurze na stawy hodowlane w Pielgrzymowicach, które o tej porze roku mają całkiem inny wyraz i charakter niż latem. Karpie hodowane w Pielgrzymowicach odżywiają się zdrowo przez cały rok i żyją tutaj od wieków. Dlatego są takie smaczne. To pawłowickie sołectwo słynie z hodowli ryb i niezliczonej ilości stawów hodowlanych.Stawy zarybiane są także innymi gatunkami ryb, to cały czas najwięcej hodowców hoduje karpie. - W Pielgrzymowicach bardzo dobrze zaaklimatyzowały się u nas amury i tołpygi, liny, okonie, karasie, ale tradycyjnego karpia jest najwięcej.

Przy okazji odwiedziłem zamek w Zebrzydowicach.

Pierwszy zamek został wzniesiony na przełomie XV/XVI wieku. Świadczą o tym odkryte fragmenty ścian o gotyckim rodowodzie. Także same umiejscowienie obiektu sugeruje jego obronny charakter.

Zamek przebudowany został na otoczony parkiem pałac (rezydencje reprezentacyjną) w stylu barokowym w 1764 r. przez barona Jana Ryszarda von Mattencloit i jego małżonkę Marię Renatę von Beess. Przy wykorzystaniu starych murów wzniesiono pałac na planie prostokąta w stylu niemieckiego baroku.

Podczas II wojny światowej pałac spłonął, lecz po zniszczeniach wojennych został zrekonstruowany w latach 1958-1963 r., a po rozbudowie w 1970 r. przeznaczony na cele kulturalne.

Pogoda sprzyjająca mimo delikatnego mrozu.

Dystans: 131,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 331 m

Suma zjazdów: 314 m Rowerzystom z Żor trasę poleca Dari37

Choć gorąco było, to wyprawa udana. Celem Jezioro Srebrne w woj. opolskim. Teren wokół jeziorka i sam ośrodek bardzo zadbany i czysty, do dyspozycji pole namiotowe z możliwością podłączenia do prądu, warto było przyjechać i zobaczyć, może kiedyś z rodzinką się wybiorę na dłuższy weekend.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Żorach

🚲 Trasa rowerowa: Rybnik--Rudy Kaplica Św. Magdaleny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 347 m

Suma zjazdów: 325 m Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Dari37 Popołudniowy wyjazd do Rud zobaczyć jak po zimowej przerwie zachowała się Kapliczka Św. Magdaleny, jak widać wszystko jest w jak najlepszym porządku, po drodze kilka fotek przy naszej najpiękniejszej rzeczce z jej mieszkańcami, zachodzik słońca nad osiedlem Nowiny, i widok na EDF Rybnik.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Architektury Drewnianej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 121,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 981 m

Suma zjazdów: 2 986 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Dari37

Rozpocząłem od najbliższego zabytku względem swojego położenia GPS, czyli od Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach. Po drodze minąłem kościół w Radlinie i fontannę obok Domu Kultury. Pojechałem na południe ku samej prawie granicy z Czechami, gdzie zlokalizowane są dwa kolejne drewniane zabytki. Pierwszy - w Łaziskach - to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a drugi - w Gołkowicach na granicy z Godowem - to kościół pw. Świętej Anny. W połowie trasy, po małym odpoczynku pojechałem w stronę Jastrzębia Zdroju. Wkrótce ukazała mi się następna drewniana wieżyczka koscioła. Kolejnym zabytkowym kościołem było drewniane cudo w Palowicach - pw. Trójcy Przenajświętszej - moim zdaniem najładniejszy ze wszystkich kościołów, które odnalazłem w regionie. Następnym przystankiem okazał się kościółek w Bełku - Świętej Magdaleny. Ostatnim w tym dniu odwiedzonym zabytkiem był kościół w Wilczej pw. św. Mikołaja. Zabrakło trochę czasu na odwiedzenie jeszcze kolejnych dwóch świątyń, które odnalazłem na następny dzień.

Objazd tych drewnianych zabytków był świetną wycieczką. Szkoda jednak, że większość kościołów była zamknięta. Chyba tylko w niedzielę są odprawiane w nich msze św. Jedynym otwartym jest kościółek w Ligockiej Kuźni pw. św. Wawrzyńca.

