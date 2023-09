Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 września?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Żor? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 20 km od Żor. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Żor proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Żor

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Plessowką wśród kałuż do Maryjki na Branicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 460 m

Suma zjazdów: 1 455 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Ireneusz Branica-Suszec,

Na kamiennym cokole figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana przez okolicznych mieszkańców Branicką Panienką Maryją albo Maryjką. Figura przedstawia Matką Boską z Dzieciątkiem, która znajduje się w gęstym lesie na Branicy, przy drodze Suszec - Kobiór. Posąg istnieje z XIX wieku ( 1807 r.) Wyrzeźbiona jest z piaskowca. Branicka Maryjka jest często odwiedzana a opiekują się nią mieszkańcy Branicy i okolic. Od czasu do czasu dekorowana jest kwiatami. Przed kilku laty figura została odnowiona wraz z otoczeniem przez suszeckie Koło Związku Górnośląskiego, pomocy Nadleśnictwa i władz samorządowych. Przy figurze są dwie ławki, po lewej i po prawej stronie. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 200 lat umieszczono tablicę zredagowaną przez pana Mariana Cieślę. Co rok 3 maja i 15 sierpnia odprawiane są tam nabożeństwa z udziałem księży i wiernych z Suszca, Kobióra, Zgonia i innych okolicznych miejscowości.

Dlaczego Maryjka stanęła w lesie na Branicy? Historia opowiada o Johanie Lukasie - leśniczym w pszczyńskich lasach, który figurkę postawił. Pewnego dnia znalazł się w lesie z dala od zabudowań, kiedy to rozszalała się ogromna nawałnica. Grube drzewa łamały się obok niego jak zapałki. Gdy już stracił nadzieję, że uda mu się przeżyć szalejący orkan, przypomniał sobie modlitwę do Matki Jezusa odmawianą w jego domu przez syna, który podobnie jak matka wyznawał katolicyzm ( on sam był protestantem ). Z modlitwą na ustach przetrwał do rana, a gdy nawałnica ustała, wyszedł spod drzew, które ułożyły się nad nim jak szałas. Powrócił do domu i usłyszał, że żona z synem całą noc za niego modlili się. Odtąd już ich wyznanie nie było dla leśniczego problemem. Wtedy to Johan postanowił zbudować Maryi pomnik, który stanął na Branicy w listopadzie 1807 r.

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 114,84 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 421 m

Suma zjazdów: 1 418 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Katowice - Nikiszowiec Stopień trudności: 3.0

Dystans: 110,43 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 3 168 m

Suma zjazdów: 3 231 m Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Yaneck60 Wyjazd do Katowic celem odwiedzenie obiektów krajoznawczych wytypowanych w książeczce KOT, chodzi o gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz osiedle robotnicze Nikiszowiec. Trasa wiodła: Rybnik, Czuchów, Dębieńsko, Bujaków, Paniowy, Panewniki, Brynów, Park Tadeusza Kościuszki, Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski oraz Nikiszowiec. Powrót to: Nikiszowiec, Giszowiec, Lasy Murckowskie, Piotrowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Przegędza i Rybnik i jak za każdym razem dużo atrakcji po trasie, że nie sposób wszystkiego opisać. Pogoda niesprzyjająca rowerzystom zbyt silny wiatr, który skutecznie utrudniał jazdę. Mimo to cel został osiągnięty, cała trasa wg licznika to 115.65 km.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Żorach

🚲 Trasa rowerowa: Zapora Szlojza - Łężczok - Rybnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 743 m

Suma zjazdów: 1 840 m Rowerzystom z Żor trasę poleca Yaneck60

Cel wyjazdu to odwiedzenie "Szlojzy" tzn. zapory, gdzie za młodych lat chodzono na wagary, rezerwat Łężczok oraz nowy skwer w Szczerbicach. Trasa: Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Babice, Łężczok, Markowice, Żytna, Nowa Wieś, Lyski, Sumina, Gaszowice, Szczerbice, Jejkowice i Rybnik. W Suminie pojechaliśmy sprawdzić jak przebiegają prace przy przebudowie mostu na ul. Dworcowej. Klika fotek przy Szlojzie, następnie ścieżką leśną Marysieńka do krzyża Kominiarza, gdzie prawdopodobnie zamarzł. Dalej to już Łężczok. Na drodze Rybnickiej z Żytnej do Nowej Wsi znajduje się krzyż Górniczy. W miejscu tym zginęło kilku górników powracających z pracy. W Szczerbicach odwiedziliśmy nowo otwarty skwer, który niedawno oficjalnie otwarto. Później rozstanie i do domu. Cała trasa wg licznika to 53.30 km. Pogoda niezbyt przychylna było pochmurno, a około południa zaczął padać deszcz. Podziękowania dla kolegi Antoniego za dotrzymanie towarzystwa!

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 6 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 138 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 3 815 m

Suma zjazdów: 3 833 m Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Yaneck60

Cała trasa wg licznika to 67.43 km.

Podsumowując wyjazdy w dniach:

1.) 10-11-2016 (93,63km),

2.) 15-11-2016 (78,48km),

3.) 19-11-2016 (75,74km),

4.) 22-11-2016 (86.47km),

5.) 23-11-2016 (67,43km).

Przejechaliśmy łącznie 401, 75 km, odwiedzając 70 miejscowości według książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej.

Dziękuje: Bogdanowi, Czesławowi i Lucjanowi za udział i towarzystwo na tych trasach. Wyjazdy te były możliwe dzięki sprzyjającej aurze, która w tym okresie jak by nas napędzała.

