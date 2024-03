Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Żor? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 20 km od Żor. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Żor warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe z Żor

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Żor, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w Żorach ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w Żorach ma być 13°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: 1.11.2016 Jastrzębie-Zdrój - Obszar Umocnień CZ-SK Hlučín-Darkovičky Stopień trudności: 1.0

Dystans: 77,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Hakos Według licznika:

Temperatura: 8 st.C

Godz. startu: 10.00

Godz. mety: 14.00

Czas wycieczki: 4h 00min

Czas jazdy: 3h 04min

max prędkość: 58 km/h

średnia prędkość: 25,4 km/h

Dystans: 77,9 km Wyprawa do Obszar Umocnień Czechosłowackich Hlučín-Darkovičky. Jest wysoko cenioną w Europie ekspozycję unikatowego systemu fortyfikacji byłej Czechosłowacji. Jest to ekspozycja o charakterze wojskowo – technicznym, gdzie zwiedzający mogą się zapoznać z istotnym okresem historii pierwszej połowy XX wieku.

Przez rzekę Odrę...

Zatrzymałem się gdyż moją uwagę zwróciła stara konstrukcja (nie wiem do czego służyła). Przy okazji podjechałem pare metrów do wrót przeciwpowodziowych. Przez Silherovice...

W Silherovicach jest pałac przy polu golfowym jego Historia ma swój początek pod koniec XVIII. wieku, kiedy rodzina Eichendorffów zleciła postawienie pałacu Šilheřovice w miejsce wcześniejszej renesansowej twierdzy. Pierwotnie chodziło o pałac w stylu romantycznym, który później został przebudowany w stylu pseudobarokowym. Od 1844 do 1945 roku majątek pozostawał w rękach rodziny Rotschildów. Pałac otacza rozległy park w stylu angielskim z rzadkimi okazami drzew z całego świata i jest jednocześnie jednym z największych 18-dołkowych pól golfowych w Czechach. W parku pałacowym znajduje się również zamek myśliwski, który pełni obecnie funkcję restauracji. Warto zajrzeć ! Za Silherovicami znajduje się bażantarnia przy której koniecznie trzeba strzelić fotkę :).

Darkovice...

Możemy z zewnątrz i wewnątrz (jak dla mnie niestety muzeum było nieczynne)pooglądać sprzęt bojowy oraz budynki fortyfikacyjne (bunkry). W Darkovicach można zobaczyć 5 czołgów, 1 działa smobieżne i mnóstwo (małych i dużych) bunkrów przeciwpiechotnych, porozstawianych w polu. Przy okazji muszę pochwalić aplikację Traseo. PO aktualizacji działa jak należy!

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bargłówka - Pilchowice - Książenice. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 046 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Yaneck60 Pogoda dopisała, więc nie namyślając się długo postanowiłem ruszyć w stronę Rud następnie Bargłówka, gdzie odwiedziłem muzeum Krystiana Tischbierka, opowiadał o swoich zbiorach i o planach na przyszłość. Miałem także spotkanie z właścicielem "Grillo Wędzarni”, pomimo iż w poniedziałki jest nieczynne. Obok wędzarni znajduje się OSP Bargłówka i Mini Skansen, tu wykonałem zdjęcia zabytkowego sprzętu rolniczego, dalej przez las w stronę Pilchowic, gdzie na przykościelnym cmentarzu znajdują się trzy ciekawe zabytkowe nagrobki. Po krótkim odpoczynku w pobliskiej restauracji "Kaprys" ruszyłem dalej w stronę Kuźni Nieborowskiej gdzie odwiedziłem "Zameczek" obecnie Dom Pomocy Społecznej, tutaj za zgodą pani dyrektor wykonałem kilka zdjęć samego budynku oraz zdjęcia z panią dyrektor i panią sekretarką za co serdecznie dziękuję! Dalej przez Krywałd, obok kop. "Szczygłowice", Książenice, Kamień, Wielopole i do domu. Cała trasa wg licznika to 60.18 km. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 26.11.2016 Jastrzębie-Zdrój-Palowice-Szczejkowice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 543 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Hakos

Traska przyjemna prowadzi do Palowic za Żorami w miłej leśnej atmosferze :)

Temperatura: 8 st.C

Godz. startu: 12.30

Godz. mety: 15.00

Czas wycieczki: 2h 30min

Czas jazdy: 2h 18 min

max prędkość: 44 km/h

średnia prędkość: 23,3 km/h

dystans: 53,8 km Niestety część trasy dorysowana ponieważ aplikacja Traseo, po aktualizacji przerywa nagrywanie. Z tego co widzę to co druga aktualizacja jest nieudana. Reszta nagrana inna apką.

Z tego co ustaliłem problem z aplikacją Traseo był spowodowany złymi ustawieniami w moim telefonie, po reinstalacji i restarcie telefonu działa już bez zarzutu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żor

🚲 Trasa rowerowa: Góra św. Anny - Moszna - Głogówek. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

Suma zjazdów: 3 147 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Yaneck60

🚲 Trasa rowerowa: Zapora Szlojza - Łężczok - Rybnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 743 m

Suma zjazdów: 1 840 m Rowerzystom z Żor trasę poleca Yaneck60 Cel wyjazdu to odwiedzenie "Szlojzy" tzn. zapory, gdzie za młodych lat chodzono na wagary, rezerwat Łężczok oraz nowy skwer w Szczerbicach. Trasa: Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Babice, Łężczok, Markowice, Żytna, Nowa Wieś, Lyski, Sumina, Gaszowice, Szczerbice, Jejkowice i Rybnik. W Suminie pojechaliśmy sprawdzić jak przebiegają prace przy przebudowie mostu na ul. Dworcowej. Klika fotek przy Szlojzie, następnie ścieżką leśną Marysieńka do krzyża Kominiarza, gdzie prawdopodobnie zamarzł. Dalej to już Łężczok. Na drodze Rybnickiej z Żytnej do Nowej Wsi znajduje się krzyż Górniczy. W miejscu tym zginęło kilku górników powracających z pracy. W Szczerbicach odwiedziliśmy nowo otwarty skwer, który niedawno oficjalnie otwarto. Później rozstanie i do domu. Cała trasa wg licznika to 53.30 km. Pogoda niezbyt przychylna było pochmurno, a około południa zaczął padać deszcz. Podziękowania dla kolegi Antoniego za dotrzymanie towarzystwa!

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Żorach

