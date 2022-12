Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 3

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 140 m

Rowerzystom z Żor trasę poleca Yaneck60

Kolejny wyjazd z kolegami za pieczątkami kontrolnymi do książeczki "Turysta Ziemi Raciborskiej". Wyjechaliśmy z Rybnika o godz. 09.00. Tym razem trasa wiodła: Rybnik, Rzuchów, Lubomia, Pogrzebień, Kornowac, Łańce, Kobyła, Arboretum Bramy Morawskiej, Mini Zoo, Racibórz, Zamek Piastowski, Browar Zamkowy, Markowice, Łężczok, Raszczyce, Babice, Nędza, Szymocice, Górki Śląskie, Sumina, Jejkowice i Rybnik. Wyjazd zaliczyć należy do trudnych ze względu na towarzyszący nam wiatr i temperaturę z rana -4°C oraz na wzniesienia, szczególnie w rejonie Lubomi. Mimo to daliśmy radę. Podczas tego wyjazdu udało nam się zdobyć 17 pieczątek. Dziękuję kolegą Bogdanowi, Czesławowi i Luckowi za towarzystwo w tym wyjeździe. Cała trasa wg mojego licznika to 78.48 km.

