Ścieżki rowerowe do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Żor? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 20 km od Żor. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Żor warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Żor We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,03 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 2 280 m

Suma zjazdów: 2 286 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor Drugi wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej", tym razem w trójkę tj. Bogdan, Lucek i ja. Trasą z Rybnika w stronę: Piece, Czernica, Pstrążna, Dzimierz, Nowa Wieś, Żytna, Raszczyce i z powrotem przez Adamowice, Bogunice, Lyski, Łuków Śląski, Gaszowice, Jejkowice i Rybnik. W czasie tego wyjazdu również nie obyło się bez atrakcji jak np. Zameczek w Czernicy, Dwór w Dzimierzu, ruiny zamku w Raszczycach, Dwór w Lyskach, Dwór w Łukowie Śląskim - odnawiany, w Nowej Wsi odwiedziliśmy naszego kolegę rowerzystę Ignacego, natomiast w Gaszowicach "Pod Trojokiem" oglądaliśmy muzealne militaria z czasów IIWŚ ze zbiorów prywatnych. Pogoda jak na początek zimy i najkrótszego dnia w roku dosyć łaskawa, chociaż zimno -5°C i w dodatku wiatr, po południu było lepiej. Celem tego wyjazdu było zdobycie kolejnych kontrolnych pieczątek do w/w książeczki. Udało się "uzbierać" 12 pieczątek. Dziękuję kolegą z towarzystwo. Cała trasa wg licznika rowerowego to 52 km. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zapora Szlojza - Łężczok - Rybnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 743 m

Suma zjazdów: 1 840 m Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Yaneck60

Cel wyjazdu to odwiedzenie "Szlojzy" tzn. zapory, gdzie za młodych lat chodzono na wagary, rezerwat Łężczok oraz nowy skwer w Szczerbicach. Trasa: Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Babice, Łężczok, Markowice, Żytna, Nowa Wieś, Lyski, Sumina, Gaszowice, Szczerbice, Jejkowice i Rybnik. W Suminie pojechaliśmy sprawdzić jak przebiegają prace przy przebudowie mostu na ul. Dworcowej. Klika fotek przy Szlojzie, następnie ścieżką leśną Marysieńka do krzyża Kominiarza, gdzie prawdopodobnie zamarzł. Dalej to już Łężczok. Na drodze Rybnickiej z Żytnej do Nowej Wsi znajduje się krzyż Górniczy. W miejscu tym zginęło kilku górników powracających z pracy. W Szczerbicach odwiedziliśmy nowo otwarty skwer, który niedawno oficjalnie otwarto. Później rozstanie i do domu. Cała trasa wg licznika to 53.30 km. Pogoda niezbyt przychylna było pochmurno, a około południa zaczął padać deszcz. Podziękowania dla kolegi Antoniego za dotrzymanie towarzystwa!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,6 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 630 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor Czwarty wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej" W drogę wyjechaliśmy dość wcześnie, bo o godz. 07.00 w trójkę tj. Bogdan, Marek i ja, trasą: Rybnik, Kamień, Rzędówka, Książenice, Wilcza, Szczygłowice, Krywałd, Knurów, Gierałtowice, Myto, Ornontowice, Dębieńsko, Czuchów, Czerwionka, Leszczyny, Przegędza i Rybnik. W czasie tego przejazdu odwiedziliśmy 14 miejscowości według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu i zgromadziliśmy do książeczek 14 pieczątek. Pieczątki te były uzyskiwane w rożnych miejscach, takich jak parafie, sklepy, apteki itp.

Trasa obfitowała w różne ciekawe miejsca m.in.: Kamień - Rzędówka - Leszczyny "Marsz Śmierci" opis tego marszu na stronie http: //zapomniany.rybnik.pl/ofiary-oswiecimia/ W Wilczy pałac i prywatne muzeum "Kalmory u Erwina", Knurów - zwiedzanie izby tradycji, która mieści się w pomieszczeniach Klubu NOT, Gierałtowice - na cmentarzu pozostałości po drewnianym kościele z roku 1534, który został przeniesiony do Wielopola k. Rybnika oraz dwór z XIX w, Ornontowice - Park Gminny i Park Archanioła, Czerwionka - stare familoki, Leszczyny - dwór, w którym mieści się obecnie biblioteka. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do krainy nadodrzańskiej. Dziergowice. Lubieszów. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m Darkos1967 poleca trasę rowerzystom z Żor

Trasa biegnie z Knurowa poprzez Pilchowice, lasy rudzkie i raciborskie do Dziergowic i Lubieszowa nad Odrą. Dziewięćdziesiąt procent ścieżek prowadzi przez lasy i łąki. Krajobrazowo oceniam ją bardzo wysoko - szczególnie tereny leśne, jak i łąki nadodrzańskie. Sama Odra robi wrażenie. A miejscowości Dziergowice i Lubieszów z często spotykaną tam zabudową sięgającą czasów końca XIX w. tworzy niesamowity klimat i rozbudza wyobraźnię. W centrum Dziergowic można zatrzymać się przy stawie otoczonym ławkami, w którym pływają łabędzie kolorowe kaczki, a nad domami wznosi się słup z gniazdem bocianim. Obok pasą się lamy. Tereny bogate w w wiele gatunków zwierząt leśnych, jak i ptactwa wodnego. Polecam tę trasę na całodzienną wycieczkę rowerową .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Architektury Drewnianej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 121,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 981 m

Suma zjazdów: 2 986 m Dari37 poleca trasę rowerzystom z Żor

Rozpocząłem od najbliższego zabytku względem swojego położenia GPS, czyli od Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach. Po drodze minąłem kościół w Radlinie i fontannę obok Domu Kultury. Pojechałem na południe ku samej prawie granicy z Czechami, gdzie zlokalizowane są dwa kolejne drewniane zabytki. Pierwszy - w Łaziskach - to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a drugi - w Gołkowicach na granicy z Godowem - to kościół pw. Świętej Anny. W połowie trasy, po małym odpoczynku pojechałem w stronę Jastrzębia Zdroju. Wkrótce ukazała mi się następna drewniana wieżyczka koscioła. Kolejnym zabytkowym kościołem było drewniane cudo w Palowicach - pw. Trójcy Przenajświętszej - moim zdaniem najładniejszy ze wszystkich kościołów, które odnalazłem w regionie. Następnym przystankiem okazał się kościółek w Bełku - Świętej Magdaleny. Ostatnim w tym dniu odwiedzonym zabytkiem był kościół w Wilczej pw. św. Mikołaja. Zabrakło trochę czasu na odwiedzenie jeszcze kolejnych dwóch świątyń, które odnalazłem na następny dzień.

Objazd tych drewnianych zabytków był świetną wycieczką. Szkoda jednak, że większość kościołów była zamknięta. Chyba tylko w niedzielę są odprawiane w nich msze św. Jedynym otwartym jest kościółek w Ligockiej Kuźni pw. św. Wawrzyńca.

Nawiguj

