Skandal w woj. śląskim! Już drugi wynik testu 9-latka zaginął. U jego ojca potwierdzono koronawirusa

- Tak zdarzają się takie sytuacje. Proszę zrozumieć , że wymazobusy to są firmy prywatne czy fundacje, które świadczą usługę dla inspekcji na podstawie umów. Najpierw musi być sporządzona lista, potem jest wymazobus, potem to trafia do laboratorium wojewódzkiej stacji najczęściej, gdzie to jest rozdzielane na różne laboratoria. Ponieważ jest tak bardzo dużo prób w woj. śląskim laboratoria potrzebują więcej niż 24 godziny Na badanie tego I na wyniki czasem czeka się 5, 6 dni. Zdarzają się sytuacje wypadkowe, że jakaś próba się rozleje i zaleje pozostałe i one są wszystkie do powtórzenia. Zdarzają się też pomyłki w peselach, nazwiskach. Zdarzają się takie rzeczy. Musimy to przyjąć że takie coś ma prawo się zdarzyć a wtedy jest to błąd, trzeba go naprawić, staramy się to wyłapywać by iść do przodu - powiedział dla DZ Michał Dudek, dyrektor PSSE w Rybniku.