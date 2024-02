Strajk rolników w Żorach odwołany. Traktory pojadą do Warszawy, by blokować Sejm RP

Lokalne strajki 27 lutego miały mieć nieco inną formułę niż wcześniej. Miał to być przejazd ciągnikami przez Żory. Droga wojewódzka 932 miała być od godziny 13:00 całkowicie zamknięta w kierunku Żor.

- To będzie bardziej nasilony protest, z większą liczbą rolników. Naszym celem jest pokazanie wielkiej siły rolniczej, ale nie tylko, strajkują też myśliwi – mówił ostatnio Grzegorz Wolny, pełnomocnik protestu w Świerklanach.

Plany uległy jednak zmianie. - Wczoraj odbyło się spotkanie na granicy w Zosinie. Ustalenia są takie, że odstępujemy od blokowania dróg i denerwowania społeczeństwa, bowiem musimy mieć ich po swojej stronie – podkreśla Grzegorz Wolny.

Aktualny jest 27 lutego jest strajk ostrzegawczy w Warszawie, natomiast 6 marca odbędzie się strajk generalny. Także w Warszawie, kiedy to otoczony ma zostać Sejm RP

- W tym dniu są obrady i prosimy o jak największą mobilizację na ten dzień – podkreśla Grzegorz Wolny. - Musimy pokazać siłę, ponieważ każdy polityk dolewa dzisiaj oliwy do ognia. Od przyszłego tygodnia będziemy zbierać zapisy chętnych na wyjazd do Warszawy. Granice natomiast mają być pilnowane do momentu, aż policja zażąda opuszczenia granic, wtedy granice zostaną odblokowane przez rolników – dodaje.