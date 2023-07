Strażacy z Żor uratowali uwięzionego psa! Konieczne było rozebranie za zawieszenia samochodu

Strażacy z Żor uratowali uwięzionego psa

Po raz kolejny strażacy udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. W środę 5 lipca po godzinie 18.00, żorscy strażacy zostali wezwani do uwięzionego psa pod samochodem osobowym. Choć akcja wydobycia zwierzęcia nie należała do najprostszych, strażacy poradzili sobie z nią bez większego trudu. Musieli być przy tym jednak bardzo delikatni, by nie zrobić krzywdy uwięzionemu i przestraszonemu psu.

- Choć akcja wydobycia zwierzęcia nie należała do najprostszych, strażacy poradzili sobie z nią bez większego trudu - informują żorscy strażacy.

Po zakończeniu akcji, mały piesek trafił pod opiekę weterynarza.