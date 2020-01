Studniówka 2020 Zespołu Szkół nr 2 w Żorach [ZDJĘCIA]. Bal odbył się w karczmie Kuban

Zegar tyka, kalendarz bezlitośnie odlicza dni do maja, na kiedy zaplanowano matury. Zanim jednak uczniowie złapią pióra w dłoń, koniecznie muszą się wyszaleć. Doskonałą ku temu okazję mieli w piątek, 3 stycznia, maturzyści żorskiego Tischnera, którzy bawili się na swoim balu studniówkowym.

Panie przyodziane w piękne i zmysłowe kreacje i panowie, niemniej eleganccy w garniturach. Na studniówce Zespołu Szkół nr 2 z Żor wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik.

- Przygotowania do studniówki na dobrą sprawę rozpoczęliśmy ponad rok temu, co i tak wydaje się być dość późno. Od początku do końca w jej organizację były zaangażowane cztery osoby. Najwięcej czasu pochłonęło szukanie sali. Pomocne okazało się wzorowanie na starszych rocznikach. Im zawdzięczamy lokal na nasz bal - zdradzała Wiktoria Kaiser, jedna z czterech organizatorek imprezy.