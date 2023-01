Studniówka 2023 Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach. Był polonez i szlacheckie stroje! Zobacz zdjęcia

Studniówka 2023 żorskiego "Tischnera"

Po czterech latach nauki przyszedł czas na zasłużony bal. A tym jednym z największych i najważniejszych w życiu bali jest studniówka. To właśnie z tej okazji, w piątek 13 stycznia, uczniowie żorskiego Tischnera przybyli do pięknie wystrojonej karczmy w Goczałkowicach-Zdroju. Od wejścia wszystkim towarzyszyła szampańska atmosfera. Panie ubrane były w przepiękne kreacje, a panowie tego dnia byli niezwykle eleganccy.

Uroczysty polonez rozpoczął studniówkę

Później przyszedł czas na kolejne tańce rozpoczynające studniówkę. Do poloneza stanęli uczniowie, którzy na bal przybyli ze swoimi partnerkami lub partnerami. Każda grupa przygotowała nieco inną aranżację, dzięki czemu każdy polonez był wyjątkowy. Widać było duże zaangażowanie uczniów w przygotowanie do studniówki.

Wyjątkowy wieczór dla każdego z uczniów

Studniówka 2023 żorskiego "Tischnera".Zanim jednak uczniowie i nauczyciele ruszyli do tańca, krótkie przemówienie wygłosiła dyrektor ZS nr 2 w Zorach. Jak podkreślała Janina Satława, studniówka to wyjątkowy wieczór dla każdego z uczniów, dlatego zachęcała wszystkich, by wykorzystali go jak najlepiej.