Susza w Żorach. Nie będzie koszenia trawników i pasów drogowych

- Prosimy o wyrozumiałość, a jednocześnie apelujemy do mieszkańców Żor, aby ze względu na panującą suszę kosili trawniki na swoich posesjach zdecydowanie rzadziej niż zwykle - dodają urzędnicy.

Urzędnicy przyznają, że sytuacja "będzie na bieżąco kontrolowana i w przypadku pojawienia się konieczności wykoszenia traw – na przykład przy skrzyżowaniach dróg, gdzie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu – takie prace będą prowadzone".

- Trawa oraz współwystępująca na trawnikach roślinność są ostoją miejskiej różnorodności biologicznej i wpływają na zwiększenie wilgotności gleby. W obecnej sytuacji najlepszym sposobem na walkę z suszą jest stwarzanie jak najlepszych warunków, by zatrzymać wodę w podłożu. Z uwagi na to, podjęto decyzję o wstrzymaniu koszenia trawników i pasów drogowych w Żorach - informuje Urząd Miasta w Żorach.

Susza w Polsce

Bardzo ciepła zima i brak śniegu to główne przyczyny tegorocznej suszy. Marzec i kwiecień także nie przyniosły opadów, które mogłyby korzystnie wpłynąć na sytuację hydrologiczną w kraju. Zdaniem ekspertów susza w tym roku ma być najgroźniejsza od 100 lat. To m.in. spory problem dla rolników oraz ich plonów, co z kolei przełoży się na ceny produktów w sklepach.