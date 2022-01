Świąteczne życzenia powodem dyskusji na sesji Rady Miasta w Żorach. Wiceprzewodniczącemu zabrakło na nich słów, że dotyczą Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym zdawałoby się mało co jest w stanie poróżnić. Tymczasem, w Żorach niemałe poruszenie wywołały świąteczne życzenia. Konkretnie poszło o świąteczne kartki z życzeniami, które jeszcze przed Bożym Narodzeniem dotarły do mieszkańców, w tym także radnych.

- Świąt pełnych radości, ciepła i serdecznej atmosfery, a także pomyślności i samych sukcesów w Nowym 2022 Roku - życzyły wszystkim żorzanom władze miasta.

Złożone życzenia oburzyły wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Piotra Huzarewicza, który był nimi poirytowany do tego stopnia, że postanowił poruszyć ten temat w trakcie sesji radnych.

Radny z ramienia PiS podziękował władzom Żor za świąteczne kartki - pod życzeniami podpisali się prezydent miasta, Waldemar Socha oraz przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kosztyła - jednocześnie zaznaczając, że on sam nie wie jakich świąt dotyczą.