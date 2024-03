Święcenie pokarmów w Żorach. Tłumy parafian zebrały się przed kościołem św. Stanisława

Święconki w Żorach. Tłumy parafian przed kościołem św. Stanisława

W Wielką Sobotę, w Żorach, podobnie jak w innych częściach Polski, mieszkańcy tłumnie ruszyli do kościołów ze święconkami. To wielowiekowy zwyczaj, w którym parafianie przynoszą do świątyń koszyczki, wypełnione produktami, które następnie będą konsumowane w trakcie śniadania w Niedzielę Wielkanocną.

Tak było również w parafii św. Stanisława, gdzie mieszkańcy tłumnie zebrali się przed kościołem, aby pokarmy, które ze sobą przynieśli, zostały poświęcone.