Święta, święta i po świętach... A oponka została! Zobacz najlepsze MEMY o świątecznym obżarstwie

Kawałek serniczka, kilka mandarynek, czy piernik z choinki to jeszcze nie problem. Sprawa komplikuje się, kiedy to oczy stanowią o łaknieniu. Objadanie się w święta to zjawisko, które spotyka wielu z nas. To właśnie podczas tradycyjnych uroczystości, takich jak Boże Narodzenie czy Święto Dziękczynienia istnieje największe ryzyko nadmiernego dogadzania sobie i pochłaniania większej ilości kalorii ponad dzienne zapotrzebowanie.