Święto Ogniowe 2020 w Żorach. Błogosławieństwo miasta w blasku pochodni

Mszy św. przewodniczył biskup Grzegorz Olszowski. W kazaniu zaznaczył, że kultywowane od 318 lat Święto Ogniowe w Żorach jest wyrazem "ufności w Bożą Opatrzność".

- Niech jej (ufności w Bożą Opatrzność - red.) nie zabraknie teraz, kiedy globalnie przeżywany trudny czas. Nasze trudności są okazją do pogłębienia wiary i ufności. Nie jest sztuką ufać panu Bogu, kiedy wszystko się układa - zwrócił się do wiernych bp Grzegorz Olszowski.

W dalszej części mówił o konieczności pokory. Tłumaczył, że jej pięknym świadectwem jest obchodzone co roku Święto Ogniowe. Podkreślał olbrzymią wartość miłości.

- Niech to Święto Ogniowe sprawi, że zapłonie w nas ogień miłości. Jedyny, który nie wyrządza szkód, a uszlachetnia. Miłość to nie bujanie w obłokach, to nasze konkretne decyzje, wybory i działania. To miłość jest lekarstwem, które leczy zranione serca - usłyszeli wierni.